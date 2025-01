Lanazione.it - Raffaello, il figlio del vento, con Matthias Martelli allo Spina

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Un nuovo appuntamento al Teatro comunale Mariodi Castiglion Fiorentino: venerdì 7 febbraio, alle 20.45, andrà in scena lo spettacolo,, ildel, di e con: un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell'umanità,Sanzio. Accompagnata dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan, la narrazione conduce gli spettatori in un appassionante viaggio attraverso un’epoca e nei capolavori del pittore, per scoprire iluomo e artista, e il periodo storico in cui ha vissuto. Laureato in storia presso l'Università di Bologna e diplomato alla Performing Arts University di Torino,calca i palcoscenici italiani ed europei con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Eugenio Allegri, co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino.