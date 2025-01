Abruzzo24ore.tv - Paura sismica frena le iscrizioni scolastiche a L'Aquila, cresce l'allarme

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'- Il Comitato scuole sicure denuncia la mancanza di interventi concreti per la vulnerabilitàdegli edifici scolastici di L', creando incertezze tra i genitori. Nel pieno dellea L', il Comitato scuole sicure torna a sollevare una questione di grande preoccupazione: la sicurezzadegli edifici scolastici. In una recente dichiarazione, il movimento denuncia la superficialità con cui vengono trattati gli indici di vulnerabilitàdi alcune scuole, un aspetto che sta condizionando le scelte delle famiglie. Secondo quanto riportato dal Comitato, molti genitori si trovano ad affrontare un dilemma difficile: da una parte, desiderano iscrivere i propri figli a scuole con eccellenti offerte didattiche, ma dall'altra, sono allarmati dal fatto che questi edifici scolastici siano vulnerabili in caso di terremoto.