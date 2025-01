Lanazione.it - Partono i lavori alla nuova rotatoria, rivoluzione del traffico a Bottagna. “L’obiettivo è finire entro Pasqua”

Leggi su Lanazione.it

Vezzano (La Spezia), 30 gennaio 2025 – La lunga attesa è finita: sono infatti iniziati idella costruzione delladi. Slittati di un giorno a causa dell’allerta meteo, da ieri mattina sono avviate le operazioni utili per la realizzazione della rotonda: “è vederla realizzatale festivitàli. L’infrastruttura è strategica per tutta la Val di Vara – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – eliminando l’attuale incrocio, molto pericoloso, tra la statale di Buonviaggio e la provinciale della Ripa. Ci troviamo in uno degli snodi più delicati per ildi questa provincia, per questo Regione ha voluto che questo intervento fosse inserito dal Mit come prioritario nel contratto di programma con Anas”. Soddisfazione tangibile sul territorio di Vezzano: “Ci auguriamo che tutto proceda al meglio e senza intoppi.