Ilrestodelcarlino.it - Ospedale Rizzoli Bologna, inaugurata la nuova terapia intensiva: 12 posti letto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 gennaio 2025 – Un intero spazio di 1400 metri quadri e 12dell’Istituto Ortopedico(IOR) accoglie il nuovo reparto di, all’interno della struttura con sede in via Giulio Cesare Pupilli. Un luogo "confortevole e funzionale, per pazienti e personale sanitario, con particolare attenzione a luminosità, percorsi chiari e intuitivi", parla Anselmo Campagna, durante la sua ultima inaugurazione da direttore generale dell’istituto, prima di passare al suo nuovo incarico nell’Azienda universitario-ospedaliera di Parma.. Inaugurazione delladell' Istituto ortopedico, un'area di 1400 metri quadrati completamente ristrutturata. Presenti: Massimo Fabi, assessore regionale Politiche per la salute; Anna Lisa Boni, assessore in rappresentanza del Comune di; Anselmo Campagna, direttore generale Istituto ortopedico