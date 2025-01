Davidemaggio.it - Nausica Marasca è la nuova velina bionda di Striscia la Notizia

Beatrice Coari non è più da sola. Nell’appuntamento odierno dila, dopo circa tre settimane di selezioni, è stata infatti scelta lache la affiancherà per tutto il resto della stagione sul bancone del tg satirico. Si tratta di.Chi èha 21 anni, è nata e vive a Campobasso. Diplomata al liceo Sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema ed è stata scout per sette anni, un’esperienza di vita nella quale ha appreso l’importanza della natura e della comunità. Ama fare lunghe camminate all’aria aperta e leggere libri di crescita personale e psicologia.è appassionata di karate, sport che le ha insegnato l’equilibrio tra eleganza e forza, e si è avvicinata alla danza attraverso la ginnastica ritmica, disciplina che ha praticato da bambina.