Spazionapoli.it - Napoli, terminato incontro con gli agenti di Comuzzo: un solo ostacolo alla trattativa

Ultimissimel’con glidi, resta unper chiudere la: di cosa si tratta Per le ultimissimevi riportiamo novità legate a Pietro. Una giornata caldissima quella intorno al difensore della Fiorentina, che potrebbe trasferirsi in azzurro. La notizia ha iniziato a circolare ieri, con i partenopei che avrebbero presentato una prima offerta per un totale di 30 milioni di euro. Questa mattina vi abbiamo riportato tutti i dettagli sull’operazione, che sta entrando nel vivo.Secondo quanto riferito dai colleghi di Firenzeviola.it, proprio in questi istanti si sarebbe concluso l’tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’entourage di. Al meeting era presente Michelangelo Minieri, agente del calciatore, che ha ascoltato la proposta del dirigente del, pronto ad avanzare una nuova offerta per convincere tutti a chiudere positivamente la