Sport.quotidiano.net - Modena Cotali: "Il salto di qualità è vicino"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il soldatino della fascia sinistra. Matteocon l’avvento della gestione tecnica di Paolo Mandelli ha conosciuto una discreta continuità di utilizzo, con anche la rete messa a segno a Cosenza che ne ha fatto uno dei diciassette iscritti stagionali alla cooperativa del gol canarina. "La continuità che mi ha regalato mister Mandelli è importante: io ho sempre cercato, anche nella passata stagione, di dare il mio contributo. Ci sono stati alti e bassi, ma fanno parte del calcio. In questo momento so sempre, in ogni partita, quello che mi chiede l’allenatore e so anche che apprezza di me tante cose che forse prima non si vedevano, non solo calcistiche. E poi in questo momento stiamo tutti bene e si è alzata ladella squadra, e avendo il mio amico Beppe Caso sulla mia stessa fascia, che è un o di quei giocatori che gli avversari rispettano, è più facile anche per me trovare spazio sulla sinistra".