Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina non basta, ecco le Olimpiadi giovanili 2028 assegnate a Dolomiti-Valtellina: costo e gestione a carico di Stato e Regioni

Ancora. Adesso è ufficiale: dopo i Giochi invernali di2026, l’Italia ospiterà anche quelli juniores., così l’hanno chiamata, per variare il nome con un po’ di fantasia, non la sostanza visto che le sedi di gara saranno praticamente le stesse. Il Cio riunito in sessione a Losanna ha appena assegnato all’Italia la prossima edizione della manifestazione giovanile, fortemente voluta dal Coni di Giovanni Malagò, dal ministro Andrea Abodi e soprattutto dagli enti locali, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento, che ospiteranno l’evento.Gli Youth Olympics sono una manifestazione riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, che il Comitato internazionale organizza da circa una decina d’anni sulla falsariga delledei grandi. Partecipano quasi tutti i Paesi, con oltre un migliaio di atleti.