Mikaela Shiffrin non si scompone | Devo inseguire ma so cosa fare E annuncia le gare per i Mondiali

La statunitensesi è classificata decima nello slalom di Courchevel, ultima gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile prima dei: la nordamericana, al rientro dopo un lungo infortunio, ha parlato a fine gara ai microfoni di Eurosport.La statunitense ha affermato: “E’ un passo importante per me, per vedere dove mi trovavo rispetto alle migliori al mondo, era importante anche tornare aggiare prima dei. Non era facile per me, c’erano tante tracce, tanti segni in pista, è stata una sfida per me, le migliori hanno sciato alla grande“.L’analisi della propria prova: “Vedremo il video, ma il timing è mancato in alcune parti, ho lottato un po’, forse avrei dovuto seguire il segno. So quello che, ci sarà tanto allenamento adesso. L’importante è la ripartenza da oggi“.