Matteo Renzi e il giorno della marmotta

Proprio come nel famoso film,vorrebbe tornare daccapo, ai lontani fasti. Ma invano: rimane ancora e ancora a percentuali minime. Bastano a battere la destra dice lui. Chi si accontenta. «La fase zen in cui noi mangiamo fango e sputiamo miele è finita». I duemila sostenitori, il manipolo di parlamentari e la tonificante colonna sonora degli Alphaville in sottofondo: I Want to Be Forever Young. Il sempre giovaneha deciso di celebrare i cinquant’anni con la solita sobrietà: sul palco di un teatro fiorentino, annunciando che nulla sarà uguale a prima.L’ex Rottamatore rinasce moralizzatore, sperando di far dimenticare i tormentati trascorsi. Gli prudono i polpastrelli: e posta come un dannato contro il governo. Per non parlare di Palazzo Madama. Si definiva sommessamente uno scornato «senatore semplice di Scandicci».