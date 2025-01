Ilgiorno.it - Lombardia stretta tra pioggia e neve. La data chiave del 2 febbraio (e la tradizione legata alla Candelora)

Milano, 30 gennaio 2025 – Cosa ci aspetta sul fronte meteo? Come sarà il fine settimana? Partiamo dal quadro di queste ore. Da oggi, giovedì 30 gennaio, una vasta saccatura si colloca sul bacino occidentale del Mediterraneo, portando con sé la discesa di ulteriori due nuclei freddi in quota che fino a sabato causeranno condizioni del tempo variabili e perturbate sulla. "L'Anticiclone delle Azzorre sta per partire per una lunga vacanza in Danimarca: di conseguenza l'Italia sarà di nuovo terra di conquista da parte di cicloni carichi di"spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it. Sulla regione è previsto il ritorno della(oltre i 1.200 metri) e della, dopo una breve tregua dal maltempo durata solo qualche giorno. I giorni della Merla (29-30-31 gennaio) chiuderanno con un'anomalia termica di +2°C rispetto al clima del periodo: avremo Giorni della Merla miti e non ci sarà il freddo previsto dpopolare.