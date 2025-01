Quifinanza.it - Le autostrade siciliane non sono pronte al Ponte sullo Stretto: “A rischo la sicurezza”

Franco Calogero Fazio, il direttore generale delle, ha tenuto un’audizione di fronte al Consiglio comunale di Messina, spiegando che lo stato delle infrastrutture autostradali della città non è adeguato all’inizio dei lavori del. Fazio ha definito “in stato di fatiscenza” molte delle gallerie e dei viadotti e ha criticato alcune scelte logistiche, dicendo che metteranno “a rischio” ladegli utenti.Il direttore ha poi criticato duramente l’emendamento alla legge di bilancio, presentato da alcuni parlamentari messinesi, che sospende i pedaggi per alcuni tratti dellemessinesi fino alla fine dei lavori. La norma metterebbe a repentaglio i conti del Consorzio.Allarme sulle: non reggeranno ai lavori delLe preoccupazioni di Fazio riguardo all’impatto che i lavori delavranno sulle, in particolare sui tratti messinesi della A18 e della A20,diverse.