Ilfattoquotidiano.it - La mamma di Fedez dice la sua sui social: “Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati…”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Disi parla tanto in queste ore, da che Fabrizio Corona ha lanciato alcune indiscrezioni mai smentite, ovvero una lunga storia d’amore tra il rapper e Angelica Montini che è iniziata nel 2017 e che è andata avanti per tutta la durata del matrimonio di lui con Chiara Ferragni. Non sono mancati i dettagli, tanto che l’imprenditrice digitale ha deciso di rispondere attraverso alcune Instagram stories: “Ora, non riesco più a restare in silenzio. Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c’erano tante ragioni per abbandonare, ho sopportato situazioni a cui avrei detto ‘non farti fare questo’ asiasi amica, perchè per me l’amore era anche questo: sacrificarsi. Minimizzare costantemente il mancato rispetto e giustificare atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia”, una parte del lungo sfogo.