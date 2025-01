Dilei.it - Jannik Sinner, la provocazione di Anna Kalinskaya (che complica le cose tra loro)

Come stanno davvero letraè un mistero: da tempo si vocifera che la storia tra i due sia giunta al capolinea, ipotesi confermata dalincontro sul campo di allenamento in Australia, dove si sono salutati freddamente.Are ulteriormente ledelle frasi criptiche pronunciate dall’atleta russa in conferenza stampa a Singapore, che ha risposto in maniera evasiva riguardo larelazione. Ma ne ha anche approfittato per lanciare quella che a molti è sembrata una: è davvero finita tra i due sportivi?criptica su: lanon smettono di far discutere, e non solo per imeriti sportivi. Tutti gli indizi sembrano andare verso un’unica direzione: la storia della coppia formata dalla tennista russa e dall’azzurro, vincitore degli Australian Open 2025, sembra ormai giunta al capolinea.