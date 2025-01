Metropolitanmagazine.it - Incidente aereo Washington, a bordo c’erano i campioni di pattinaggio russo e gli atleti della nazionale americana

Uncon a60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio si è scontrato mercoledì con un elicottero dell’esercito durante l’atterraggio all’aeroportoRonald Reagan, vicino a, innescando un’ampia operazione di ricerca e soccorso nel vicino fiume Potomac. Tra i passeggeri del volo American Airlines c’era un gruppo di, i loro allenatori e familiari che tornavano da un ritiro tenutosi dopo i Campionati nazionali didi figura degli Stati Uniti a Wichita, ha affermato la US Figure Skating in una nota., adel volodiL’organizzazione ha affermato che sul volo erano presenti “diversi membrinostra comunità di skater”, ma non ha fornito ulteriori dettagli. “Siamo devastati da questa tragedia indescrivibile e teniamo strette nel nostro cuore le famiglie delle vittime”, ha affermato l’organizzazione.