Lanazione.it - Firenze, apre una mostra dedicata a Eleonora Duse alla Pergola

Leggi su Lanazione.it

, 30 gennaio 2025 - Una, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte. Al Teatro dellal’omaggioDivina con l’esposizione, per la prima volta, di oggetti di proprietà della famiglia fiorentina Gemmi, che forniscono diretta testimonianza sia del lavoro sia della vita della. Venerdì 31 gennaio, alle ore 18, l’inaugurazione delladel Centro Studi del Teatro della“Partirò e porto le cose a casa” – Il Fondo didi proprietà della famiglia Gemmi. A cura di Gabriele Guagni (Teatro della) e Francesca Simoncini (Università di), con il contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura e il patrocinio del Comitato Nazionale per il centenario die del Dipartimento SAGAS dell’Università di