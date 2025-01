Donnarumma-Inter salta tutto | è finita

Leggi su Sportface.it

La telenovelaè giunta al termine. Il portiere italiano era un chiaro obiettivo di Simone Inzaghi, ma ora l’ex tecnico della Lazio deve farsene una ragione:. Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane, protagonisti l’, oltre alle varie pretendenti che si erano inserite nell’eventuale affare per strappare il portiere al PSG. Marotta aveva già programmato il mercato del 2026, individuando inil profilo ideale per rimpiazzare Sommer e, magari, spuntarla a parametro zero offrendo un ingaggio dirispetto per l’ex Milan.La trattativa però era forse proiettata troppo in avanti e quando il margine temporale è ampio, si sa, può succedere di. L’ex portiere del Milan ha un contratto con il PSG in scadenza nel 2026 e Luis Enrique, almeno per il momento, non sembra essere così convinto di Gigio: più volte gli è stato preferito il russo Safonov.