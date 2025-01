Notizie.com - Così i farmaci contraffatti stanno invadendo l’Italia. L’inchiesta: fiumi di denaro per disfunzione erettile, dimagrimento e doping

Leggi su Notizie.com

Milioni di pillole di ogni colore e grandezza. Realizzate in laboratori sotterranei. Da operatori sottopagati collegati a gruppi criminali nelle cui casse confluivanodidiperSi potrebbe pensare che il commercio e gli scambi avvengano sul dark web o su deep web, ma è molto più semplice di. Bastano dei semplicissimi e-commerce, o delle inserzioni sui social media. Dopo pochi giorni, la merce richiesta arriva a casa.Generando un altissimo pericolo per la salute di chi assume quelle compresse e mandando in tilt i mercati. È esploso, in Italia come in tutta Europa, il commercio dei. E ce n’è per tutti: dalle sostanze dopanti mascherate da integratori alle forniture mediche contro il Covid; dagli oppioidi agli antivirali; dai rimedi per laaiper il