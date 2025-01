Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2: pubblicato su InPA il Calendario delle prove scritte e struttura esame

Il Ministero dell’Istruzione hale date ufficiali per ledel. I candidati per la scuola dell’infanzia e primaria sosterranno la prova il 19 febbraio 2025, mentre coloro che aspirano ad un posto nella scuola secondaria di I e II grado (su posto comune e di sostegno) saranno impegnati nei giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025. La procedura concorsuale, simile a quella del precedentebandito a dicembre 2023, si articola in tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.: come si svolgerà la prova scritta La prova scritta, computer-based, avrà una durata di 100 minuti e sarà composta da cinquanta quesiti a risposta multipla, volti a valutare la preparazione dei candidati in diversi ambiti. Nello specifico, i quesiti saranno così suddivisi: 40 quesiti riguarderanno l’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, 5 quesiti verteranno sulla conoscenza della lingua inglese (livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) e 5 quesiti saranno focalizzati sulle competenze digitali per l’uso didatticotecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.