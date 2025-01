Con Open Fiber la fibra fino a casa Friuli-Venezia Giulia tutto connesso

Leggi su Quotidiano.net

Ildice addio al digital divide. Come annunciato ieri in conferenza stampa a Trieste, ben 181 piccoli comuni della regione possono ora vantare una connessione internet superveloce, grazie allaottica FTTH. Un grande passo avanti verso la digitalizzazione, raggiunto con il completamento del Piano Banda Ultra Larga. Dietro a questo importante risultato c’è l’impegno di– il principale operatore FTTH in Italia e il primo tra gli operatori wholesale only del continente – insieme a Infratel Italia e alla Regione. Grazie a un investimento significativo, nei comuni compresi nel piano,ha portato la connettività a circa 160mila unità immobiliari e a oltre 800 sedi della Pubblica Amministrazione, quindi scuole, ospedali, ambulatori, uffici comunali, biblioteche e stazioni di forze dell’ordine.