Come finisce il film Il signore del disordine | non si può tornare indietro da Gallowgog

Nel finale delhorror Ildel, Rebecca Holland, la nuova vicaria del villaggio, scopre che sua figlia Grace è stata rapita dagli abitanti del villaggioofferta allo spirito pagano. Per salvare Grace, Rebecca finge di sottomettersi al culto locale e viene condotta al granaio nero, dove trova la figlia legata. Nonostante si siano incontrate, Rebecca è consapevole che non le sarà mai più permesso andarsene.La trama si sviluppa con la scomparsa di Grace durante la tradizionale Festa del Raccolto, una celebrazione di origine pagana nel piccolo villaggio inglese. Mentre la comunità si mobilita per cercarla, emergono inquietanti leggende locali. Un’anziana del villaggio, Miri, racconta a Rebecca la storia di Tobias Bron, notoil “del”, che nel 1621 affermò di essere stato contattato dallo spirito