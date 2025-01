Iodonna.it - Ci voleva una maionese per riportare su quel tavolo di "Katz's Delicatessen" i personaggi di Meg Ryan e Billy Crystal

Chi ha detto che le grandi storie d’amore finiscono? A volte, basta un panino ben farcito per farle ricominciare. Trentacinque anni dopo Harry ti presento Sally, Megsono tornati al “’s” di New York, ricreando l’iconica scena che ha fatto la storia del cinema. Ma questa volta, non si tratta di un film: il duo è protagonista di uno spot pubblicitario per laHellmann’s, che andrà in onda durante il Super Bowl.Un ritorno che mescola nostalgia, ironia e una buona dose di marketing, ma che soprattutto riporta sullo schermo una delle coppie più amate delle commedie romantiche. E a giudicare dalle prime immagini, l’alchimia tra i due è ancora intatta. Meg, storia dell’ex fidanzatina d’America guarda le foto Harry ti presento Sally, l’iconica scena rivive in uno spotNello spot che verrà trasmesso durante la finale di football americano, l’evento tv più visto negli Stati Uniti, Megsono seduti esattamente allo stessodel film del 1989.