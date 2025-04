Jair …

JairUna grande squadra per passare alla Storia, per restare indelebilmente nell’immaginario collettivo, oltre che di grandi imprese ha bisogno di grandi interpreti, che ne sappiano segnare il percorso. Il Brasile di Pelè, la Germania di Franz Beckenbauer, l’Olanda di Rinus Michels e Johan Cruijff, il Milan degli Invincibili di Arrigo Sacchi, la Grande Inter di Helenio Herrera. Di quest’ultima faceva parte anche Jair da Costa, brasiliano che in Italia, e soprattutto con la maglia nerazzurra dell’Inter, si consacrò come giocatore di valore assoluto.Cresciuto nel Portuguesa, si mise subito in mostra tanto da meritare la convocazione per il mondiale cileno del 1962, il secondo vinto dai verde oro in cui, pur non scendendo mai in campo chiuso nel ruolo dall’estro di Garrincha, poté fregiarsi del titolo di campione del mondo. Glieroidelcalcio.com - Jair … Leggi su Glieroidelcalcio.com Il ricordo diUna grande squadra per passare alla Storia, per restare indelebilmente nell’immaginario collettivo, oltre che di grandi imprese ha bisogno di grandi interpreti, che ne sappiano segnare il percorso. Il Brasile di Pelè, la Germania di Franz Beckenbauer, l’Olanda di Rinus Michels e Johan Cruijff, il Milan degli Invincibili di Arrigo Sacchi, la Grande Inter di Helenio Herrera. Di quest’ultima faceva parte ancheda Costa, brasiliano che in Italia, e soprattutto con la maglia nerazzurra dell’Inter, si consacrò come giocatore di valore assoluto.Cresciuto nel Portuguesa, si mise subito in mostra tanto da meritare la convocazione per il mondiale cileno del 1962, il secondo vinto dai verde oro in cui, pur non scendendo mai in campo chiuso nel ruolo dall’estro di Garrincha, poté fregiarsi del titolo di campione del mondo.

