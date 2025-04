Serie D | colpo in ottica playoff per il Nardò cade il Casarano

Serie D, girone H, 20242025.Gravina-Casarano 4-2 Stauciuc (G) al 5', Santoro (G) al 12', Santoro (G) al 37', Perez (C) al 74',Santoro (G) al 77', Malcore all'85'Nardò-Virtus. Lecceprima.it - Serie D: colpo in ottica playoff per il Nardò, cade il Casarano Leggi su Lecceprima.it Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella trentatreesima giornata del campionato diD, girone H, 20242025.Gravina-4-2 Stauciuc (G) al 5', Santoro (G) al 12', Santoro (G) al 37', Perez (C) al 74',Santoro (G) al 77', Malcore all'85'-Virtus.

