Manuel Bortuzzo rompe il silenzio su Lulù Selassiè | Quella volta che mi ha alzato le mani sono rimasto scioccato

Manuel Bortuzzo ha raccontato per la prima volta in tv la sua verità sul caso di stalking per cui la ex fidanzata Lulù Selassiè pè stata condannata a 1 anno e 8 mesi. Lo ha fatto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin a cui ha spiegato subito il motivo per cui ha voluto tacere fino ad ora.

