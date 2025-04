Monreale spari in piazza | tre ragazzi morti i due feriti fuori pericolo si sospetta su un 19enne

Monreale. Dopo una prima colluttazione, si sarebbero allontanati per poi tornare armati e dare inizio alla sparatoriaL'articolo Monreale, spari in piazza: tre ragazzi morti, i due feriti fuori pericolo, si sospetta su un 19enne proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Monreale, spari in piazza: tre ragazzi morti, i due feriti fuori pericolo, si sospetta su un 19enne Leggi su Ildifforme.it Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i giovani dello Zen avrebbero tentato di rubare alcuni scooter, venendo però scoperti e interrotti dal gruppo di. Dopo una prima colluttazione, si sarebbero allontanati per poi tornare armati e dare inizio alla sparatoriaL'articoloin: tre, i due, sisu unproviene da Il Difforme.

