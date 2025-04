Carlos Augusto | Inter esperta no impaurita! Abbiamo fatto di tutto

Carlos Augusto dopo la sconfitta dell’Inter 0-1 in casa contro la Roma, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro. NTER-ROMA 0-1 – Carlos Augusto IN CONFERENZA STAMPAInzaghi ha parlato di mancanza di lucidità, perché questo? Pressione, stanchezza accumulata?È mancata lucidità per approfittato delle occasioni. Loro l’hanno fatto. Non mi piace avere scuse o alibi, il gruppo ha esperienza, quindi brucia. Per mercoledì dobbiamo capire cosa Abbiamo sbagliato oggi e arrivare lucidi. La partita col Barcellona si prepara da sola, come quella di oggi. Abbiamo fatto di tutto per pareggiare oggi e non siamo riusciti.Non so se a Barcellona giocherai, ma dal tuo lato costruisce il Barcellona. Inter-news.it - Carlos Augusto: «Inter esperta, no impaurita! Abbiamo fatto di tutto» Leggi su Inter-news.it dopo la sconfitta dell’0-1 in casa contro la Roma, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di-News.it a San Siro. NTER-ROMA 0-1 –IN CONFERENZA STAMPAInzaghi ha parlato di mancanza di lucidità, perché questo? Pressione, stanchezza accumulata?È mancata lucidità per approfittato delle occasioni. Loro l’hanno. Non mi piace avere scuse o alibi, il gruppo ha esperienza, quindi brucia. Per mercoledì dobbiamo capire cosasbagliato oggi e arrivare lucidi. La partita col Barcellona si prepara da sola, come quella di oggi.diper pareggiare oggi e non siamo riusciti.Non so se a Barcellona giocherai, ma dal tuo lato costruisce il Barcellona.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Dumfries: "Infortunio più duro del previsto". Inzaghi prova Carlos Augusto a destra - Denzel Dumfries conferma i tempi di recupero più lunghi per il suo infortunio muscolare. L`esterno destro dell`Inter ha scritto sui propri... 🔗calciomercato.com

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto - Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assist L’Inter fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli. L’esultanza di Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la pratica Cagliari per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. 🔗calciomercato.it

Inter Genoa, il punto sugli infortunati: le ultime su Carlos Augusto e Thuram - di RedazioneInter Genoa, il punto della situazione nell’infermeria nerazzurra: giornata decisiva per Carlos Augusto e Thuram La partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A tra Inter e Genoa, in programma sabato 22 febbraio si avvicina, e l’attenzione è tutta sulla situazione dell’infermeria nerazzurra, in particolare sui due giocatori Marcus Thuram e Carlos Augusto. Entrambi sono a rischio di non essere convocati per l’incontro, il che potrebbe influenzare significativamente le scelte tattiche di mister Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Bologna-Inter, moviola: il rigore negato a Lautaro, il mani in area di Carlos Augusto e i rossi agli allenatori; LIVE - Bayern Monaco-Inter, gioca Carlos Augusto a sinistra. Per Dimarco riscaldamento particolare; Carlos Augusto-Lautaro, Atalanta al tappeto: Inter, balzo scudetto; Inter, le condizioni di Thuram, Darmian e Carlos Augusto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Carlos a ITV: “Abbiamo dato il cuore per vincere oggi. Stanchi? Non mi piace trovare…” - C'è grande delusione in casa Inter dopo la sconfitta con la Roma a San Siro. Terzo ko consecutivo, che fa traballare i sogni di scudetto dei nerazzurri. Ecco come ha commentato il match Carlos Augusto ... 🔗fcinter1908.it

Inter, il turbo a sinistra: Dimarco e Carlos augusto per colpire la Roma. Focus calci piazzati - Inzaghi punta tanto sulla corsia mancina. Da quella parte giocherà anche Barella e possono nascere le azioni pericolose dei nerazzurri ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Roma, probabili formazioni: Arnautovic con Lautaro Martinez. Giocano anche Carlos Augusto e Frattesi - Ci sarà Arnautovic in attacco al fianco di Lautaro Martinez, vista l’assenza di Thuram contro la Roma (il francese dovrebbe farcela per la trasferta di Champions con il Barcellona ... 🔗msn.com