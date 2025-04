Iva zanicchi a Verissimo su quando bacchettò per gioco il Papa | Sono io l’unica zingara!

Verissimo Iva zanicchi non si è certo risparmiata, regalando al pubblico, e a Silvia Toffanin, una raffica di confessioni private e chicche da applauso. Con l’aria da eterna ragazza di provincia e la lingua affilata come sempre, la cantante ha raccontato senza filtri l’amore della vita sua, il compagno “Pippi”, e quell’incontro memorabile in cui ha bacchettato Papa Francesco, giusto perché anche ai Santi ogni tanto tocca una tirata d’orecchie.Con la sua capacità di passare dalla risata alla commozione nel giro di pochi istanti, Iva zanicchi ha saputo conquistare ancora una volta il pubblico di Verissimo. Tra ricordi privati, fede semplice e incontri straordinari, ha mostrato tutta la sua umanità, quella che negli anni l’ha resa una delle voci e delle personalità più amate della musica e dello spettacolo italiano. Dilei.it - Iva zanicchi a Verissimo su quando bacchettò per gioco il Papa: “Sono io l’unica zingara!” Leggi su Dilei.it Ivanon si è certo risparmiata, regalando al pubblico, e a Silvia Toffanin, una raffica di confessioni private e chicche da applauso. Con l’aria da eterna ragazza di provincia e la lingua affilata come sempre, la cantante ha raccontato senza filtri l’amore della vita sua, il compagno “Pippi”, e quell’incontro memorabile in cui ha bacchettatoFrancesco, giusto perché anche ai Santi ogni tanto tocca una tirata d’orecchie.Con la sua capacità di passare dalla risata alla commozione nel giro di pochi istanti, Ivaha saputo conquistare ancora una volta il pubblico di. Tra ricordi privati, fede semplice e incontri straordinari, ha mostrato tutta la sua umanità, quella che negli anni l’ha resa una delle voci e delle personalità più amate della musica e dello spettacolo italiano.

Approfondimenti da altre fonti

Iva Zanicchi a Verissimo, la dedica al suo ‘Pippi’ e il dispiacere per l’orologio tolto a Sanremo - Iva Zanicchi è stata una delle ospiti del salotto di Verissimo, nella puntata del 23 febbraio 2025. La cantante ha festeggiato con Silvia Toffanin il Premio alla Carriera ricevuto durante l’ultimo Festival di Sanremo, raccontando a lei e al pubblico la gioia provata nel ricevere quest’onorificenza. In un abito rosso fiammante l’artista è apparsa raggiante ma non ha perso l’occasione per ricordare il suo grande amore, Fausto Pinna, scomparso lo scorso agosto. 🔗dilei.it

Iva Zanicchi a Verissimo: “Ornella Vanoni mi ha telefonato” | Video Mediaset - Di rientro da Sanremo 2025, dopo aver ricevuto il premio alla carriera, Iva Zanicchi a Verissimo ha parlato con Silvia Toffanin delle emozioni provate sul palco dell’Ariston. La Zanicchi ha detto che in molto sono stati carini con lei. Soprattutto Ornella Vanoni. L’artista l’ha chiamata per congratularsi e le ha dato alcuni consigli. Ecco il racconto nel video Mediaset con l’intervista integrale. 🔗superguidatv.it

"Basta, basta! Io lascio lo studio!": Iva Zanicchi scatena il caos a Verissimo - Valerio Scanu nel 2010 vinse Sanremo con il brano “Tutte le volte che” ed è rimasto il suo ritornello “… a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo”. A questo riferimento erotico bisogna aggiungere anche “a tutte le età…”, quantomeno a parlarne. Già, perché due grandi icone della musica e dello spettacolo italiano come Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli non si sono risparmiate nei racconti nello studio di Verissimo e hanno fatto decisamente arrossare le guance della conduttrice, Silvia Toffanin. 🔗liberoquotidiano.it