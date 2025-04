Un lavoratore su dieci a rischio povertà secondo i dati Eurostat Pd | Salario minimo sabotato da Meloni

rischio di povertà tra le persone che lavorano anche se impegnate a tempo pieno: nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall’8,7% registrato nel 2023. A rischio povertà, poi, è addirittura il 10,2% tra i lavoratori di almeno 18 anni occupati per almeno la metà dell’anno (sia full time che part time), anche questi in aumento rispetto al 2023. Lo dicono le tabelle Eurostat appena pubblicate secondo le quali si riallarga anche il divario tra ricchi e poveri. Commentando i dati, il Partito democratico attacca il governo sul Salario minimo. “Come opposizioni abbiamo raccolto oltre centomila firme per una legge di iniziativa parlamentare. E’ una vergogna che non sia stata ancora calendarizzata. Ilfattoquotidiano.it - Un lavoratore su dieci a rischio povertà secondo i dati Eurostat. Pd: “Salario minimo sabotato da Meloni” Leggi su Ilfattoquotidiano.it In Italia sale ilditra le persone che lavorano anche se impegnate a tempo pieno: nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% di quello mediano nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9%, in aumento dall’8,7% registrato nel 2023. A, poi, è addirittura il 10,2% tra i lavoratori di almeno 18 anni occupati per almeno la metà dell’anno (sia full time che part time), anche questi in aumento rispetto al 2023. Lo dicono le tabelleappena pubblicatele quali si riallarga anche il divario tra ricchi e poveri. Commentando i, il Partito democratico attacca il governo sul. “Come opposizioni abbiamo raccolto oltre centomila firme per una legge di iniziativa parlamentare. E’ una vergogna che non sia stata ancora calendarizzata.

