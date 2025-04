Suicidio assistito in Emilia Romagna il Tar blocca tutto

Emilia-Romagna ha accolto l'istanza di sospensiva della consigliera regionale Valentina Castaldini (FI) per ottenere la sospensione delle delibere regionali che permettono il Suicidio assistito in Emilia-Romagna, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L'11 marzo 2024, la consigliera Castaldini aveva presentato un ricorso al Tar dell'Emilia-Romagna contro la Regione, chiedendo l'annullamento delle delibere di giunta approvate a febbraio 2024 e finalizzate a dare attuazione al Suicidio medicalmente assistito sul territorio regionale. Ricorsi e sospensione Sulla scia di questa iniziativa, il 12 aprile 2024 anche la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute avevano presentato un ricorso analogo presso lo stesso tribunale amministrativo, sollevando i medesimi rilievi di legittimità. Agi.it - Suicidio assistito in Emilia Romagna, il Tar blocca tutto Leggi su Agi.it AGI - Il Tar dell'ha accolto l'istanza di sospensiva della consigliera regionale Valentina Castaldini (FI) per ottenere la sospensione delle delibere regionali che permettono ilin, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L'11 marzo 2024, la consigliera Castaldini aveva presentato un ricorso al Tar dell'contro la Regione, chiedendo l'annullamento delle delibere di giunta approvate a febbraio 2024 e finalizzate a dare attuazione almedicalmentesul territorio regionale. Ricorsi e sospensione Sulla scia di questa iniziativa, il 12 aprile 2024 anche la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero della Salute avevano presentato un ricorso analogo presso lo stesso tribunale amministrativo, sollevando i medesimi rilievi di legittimità.

Su questo argomento da altre fonti

Fine vita, Marco Cappato: “In Emilia Romagna c’è stato un caso di suicidio assistito” - “In Emilia Romagna c’è stato un caso di morte volontaria”. L’annuncio è arrivato oggi durante una conferenza stampa a Bologna di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. Sappiamo, ha spiegato Cappato, che “ci sono state tre richieste con parere favorevole per quanto riguarda il suicidio assistito, quindi immaginiamo che sia stato concluso tutto l’iter, e uno di questi tre casi è stato esitato, quindi, se la devo interpretare, significa che quella persona ha avuto la morte volontaria”. 🔗tpi.it

Suicidio assistito in Emilia-Romagna: concluso l'iter per tre richieste - Sappiamo che in Emilia-Romagna "ci sono state tre richieste con parere favorevole per quanto riguarda il suicidio assistito, quindi immaginiamo che sia stato concluso tutto l'iter, e uno di questi tre casi è stato esitato, quindi, se la devo interpretare, significa che quella persona ha avuto la morte volontaria". Lo ha detto Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, durante una conferenza stampa a Bologna. 🔗quotidiano.net

Fine vita, Alice Parma (Pd): “In Emilia-Romagna diamo gli strumenti per accedere al suicidio assistito" - Mattinata di audizioni in commissione regionale Sanità. Tema centrale del dibattito la delibera 194 del 2024 che ha costituito il comitato regionale per l'Etica nella Clinica, “garantendo il diritto all’accesso al suicidio mediamente assistito nel nostro territorio” commenta la vice capogruppo Pd... 🔗riminitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Suicidio assistito in Emilia-Romagna, il Tar sospende le delibere regionali; Fine vita: Tar accoglie sospensiva su delibera Regione Emilia Romagna; Suicidio assistito, sospese le delibere regionali in Emilia Romagna: Tar accoglie l’istanza di Forza…; Suicidio assistito, il Tar dell'Emilia-Romagna blocca la delibera regionale: Serve una legge nazionale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Suicidio assistito, sospese le delibere regionali in Emilia Romagna: Tar accoglie l’istanza di Forza Italia - Nel frattempo, in attesa del pronunciamento del Tar, si sono conclusi in Emilia-Romagna due iter di suicidio assistito ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Suicidio assistito, dal Tar lo stop in Emilia Romagna: accolta la sospensiva - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Stop al suicidio assistito, in Emilia Romagna il Tar sospende la delibera - Accolta la richiesta di sospensiva di Valentina Castaldini (Forza Italia). Il 15 maggio ci sarà la trattazione collegiale. La forzista: "Una delibera di ... 🔗huffingtonpost.it