Nuovi BOOX Go7 | avanzati lettori di ebook con Android

BOOX ha annunciato il lancio della serie Go 7, composta da due Nuovi eReader Android: il BOOX Go 7 e il BOOX Go Color 7 (Gen II). Questi dispositivi combinano portabilità, prestazioni elevate e funzionalità di scrittura. Entrambi i modelli conservano lo schermo da 7 pollici che ha contraddistinto. Today.it - Nuovi BOOX Go7: avanzati lettori di ebook con Android Leggi su Today.it ha annunciato il lancio della serie Go 7, composta da dueeReader: ilGo 7 e ilGo Color 7 (Gen II). Questi dispositivi combinano portabilità, prestazioni elevate e funzionalità di scrittura. Entrambi i modelli conservano lo schermo da 7 pollici che ha contraddistinto.

