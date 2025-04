Gol Nico Gonzalez | gran botta da fuori il sinistro dell’argentino trafigge Turati VIDEO virale della rete che sblocca Juve-Monza

Nico Gonzalez: VIDEO virale della rete in avvio di Juve-Monza. Le immagini del gran sinistro dell’argentinoSi sblocca subito Juve Monza, il match dell’Allianz Stadium valido per la 34ª giornata di Serie A. La rete dell’1-0 la firma Nico Gonzalez: gran sinistro da fuori area dell’argentino che trafigge Turati. L’ex Fiorentina ritrova così la rete in Serie A da Monza-Juve dell’andata.??? GOAL Juventus 1-0 Monza Nico GonzalezNico Gonzalez OPENS THE SCORING FOR JuveNTUS!pic.twitter.com3GGumzVzEa— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 27, 2025Queste le immagini, già virali sui social, del gol dell’1-0 firmato dall’esterno argentino per sbloccare il match. .com Juventusnews24.com - Gol Nico Gonzalez: gran botta da fuori, il sinistro dell’argentino trafigge Turati. VIDEO virale della rete che sblocca Juve-Monza Leggi su Juventusnews24.com Golin avvio di. Le immagini delSisubito, il match dell’Allianz Stadium valido per la 34ª giornata di Serie A. Ladell’1-0 la firmadaareache. L’ex Fiorentina ritrova così lain Serie A dadell’andata.??? GOALntus 1-0OPENS THE SCORING FORNTUS!pic.twitter.com3GGumzVzEa— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 27, 2025Queste le immagini, già virali sui social, del gol dell’1-0 firmato dall’esterno argentino perre il match. .com

