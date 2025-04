Rubio | capiremo presto se pace possibile

Rubio, alla Nbc. "Continuiamo a sperare che il nostro sforzo funzioni e le due parti si avvicinino". "Questa settimana cerchermo di capire se Mosca e Kiev vogliono veramente la pace e quanto sono vicine o lontane, dopo 90 giorni di trattative", aggiunge Rubio. "E' complicato. Se fosse stata una guerra facile da far finire,sarebbe finita da tempo. Ma, al momento,l'unico che può mettere le due parti insieme per far cessare la guerra è Trump". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.18 Un accordo tra Russia e Ucraina "ancora non c'è". Così il Segretario di Stato Usa, alla Nbc. "Continuiamo a sperare che il nostro sforzo funzioni e le due parti si avvicinino". "Questa settimana cerchermo di capire se Mosca e Kiev vogliono veramente lae quanto sono vicine o lontane, dopo 90 giorni di trattative", aggiunge. "E' complicato. Se fosse stata una guerra facile da far finire,sarebbe finita da tempo. Ma, al momento,l'unico che può mettere le due parti insieme per far cessare la guerra è Trump".

Su altri siti se ne discute

Ucraina, oggi il vertice dei leader Ue a Parigi. Rubio vola in Arabia per i colloqui con Mosca. Uk e Svezia: “Pronti a inviare truppe di pace” - Con la diplomazia internazionale che cerca una soluzione al conflitto, Ucraina e Russia continuano a bersagliarsi a vicenda. Le autorità di Kiev affermano che le forze russe hanno attaccato stanotte diverse zone del paese, causando danni e disservizi. Dieci droni di Mosca avrebbero preso di mira la città di Zaporizhzhia colpendo alcuni magazzini, che hanno preso fuoco. Interruzioni di corrente dovute ai raid si sono verificate invece a Kherson. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina: Rubio, per arrivare a pace Kiev dovrà rinunciare a territori - Roma, 10 mar. (LaPresse) – Nell’ambito di qualsiasi accordo di pace con la Russia, Kiev dovrà fare delle concessioni sui territori di cui Mosca ha preso possesso a partire dal 2014. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Lo riporta il New York Times. 🔗lapresse.it

Ucraina, Rubio: "Usa valuteranno se la pace è possibile, se non si raggiunge l'accordo passiamo oltre, ci sono altre priorità" - VIDEO - Il segretario di Stato Usa: "Vogliamo evitare che altra gente muoia nel prossimo anno ma non è la nostra guerra, non abbiamo iniziata noi e se non si raggiunge l'accordo, voltiamo pagina" Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti dovranno "valutare nei prossimi 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Rubio, in settimana capiremo se Mosca e Kiev vogliono pace; Trump: Penso che Putin voglia finire la guerra. Zelensky sarà coinvolto nei negoziati di pace - Trump: incontro con Putin potrebbe avvenire molto presto; Le notizie di domenica 16 febbraio sul conflitto in Ucraina; Rubio: in settimana capiremo se Mosca e Kiev vogliono la pace. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rubio, in settimana capiremo se Mosca e Kiev vogliono pace - "Questa settimana cercheremo di determinare se tutte" la Russia e l'Ucraina "vogliono veramente la pace e quanto sono ancora vicine o lontane dopo circa 90 giorni di tentativi. Questo è quello che cer ... 🔗msn.com

Ucraina, Rubio: “Usa fermeranno negoziati se non ci saranno progressi”/ “Decidere presto se pace è possibile” - Ucraina, Rubio: "Usa sospenderanno negoziati se non ci saranno progressi, decidere subito se pace è possibile". Gli scenari dopo l'ultimatum ... 🔗ilsussidiario.net

Ucraina, Rubio: se non ci saranno progressi nella pace con la Russia, gli Stati Uniti "volteranno pagina" - PUBBLICITÀ Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero essere pronti ad 'abbandonare' gli sforzi per un accordo di pace tra Russia e Ucraina, se non ci saranno prog ... 🔗informazione.it