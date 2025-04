Funerali di Papa Francesco in piazza ma sui social tutti pazzi per i tre preti bellissimi | Chi sono?

sono stati inquadrati alcuni religiosi subito diventati virali sui social. I Funerali di Papa Francesco hanno attirato su Rai 1 tantissimi fedeli e persone che hanno seguito con curiosità le esequie in una piazza San Pietro stracolma di persone da tutto il mondo. Tra le varie riprese della regia sulle persone presenti ai Funerali, ha catturato l'attenzione l'inquadratura di tre preti che il web ha giudicato particolarmente avvenenti: il fermo immagine ha fatto il giro dei social. I preti bellissimi spopolano sul web e il riferimento al calendario Tra i tantissimi commenti presenti su X, si leggono diversi complimenti goliardici e anche un riferimento ad un calendario:'Stanno facendo i casting . Movieplayer.it - Funerali di Papa Francesco in piazza, ma sui social tutti pazzi per i tre preti bellissimi: "Chi sono?" Leggi su Movieplayer.it Durante la diretta su Rai 1 delle esequie del Santo Padrestati inquadrati alcuni religiosi subito diventati virali sui. Idihanno attirato su Rai 1 tantissimi fedeli e persone che hanno seguito con curiosità le esequie in unaSan Pietro stracolma di persone da tutto il mondo. Tra le varie riprese della regia sulle persone presenti ai, ha catturato l'attenzione l'inquadratura di treche il web ha giudicato particolarmente avvenenti: il fermo immagine ha fatto il giro dei. Ispopolano sul web e il riferimento al calendario Tra i tantissimi commenti presenti su X, si leggono diversi complimenti goliardici e anche un riferimento ad un calendario:'Stanno facendo i casting .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone - Migliaia di fedeli appena riaperta Piazza San Pietro hanno cominciato ad affluire in Piazza per i funerali di Papa Francesco. Sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori. Ci sono famiglie, gruppi di religiosi e religiose, parrocchie. I varchi hanno aperto alle 5.30. Strette le misure di sicurezza e i controlli. L'articolo Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Addio a Papa Francesco, i funerali in Piazza San Pietro in diretta | Zelensky è a Roma - Papa Francesco, i funerali oggi Tutto pronto in Piazza San Pietro per i solenni funerali di Papa Francesco, che inizieranno alle 10 con la Messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re. Fin dalle prime luci dell’alba, una fitta folla di fedeli ha raggiunto il cuore del Vaticano per rendere l’ultimo omaggio al Pontefice. Massiccio il dispositivo di sicurezza: impegnati circa 4mila agenti delle forze dell’ordine e altrettanti volontari della Protezione civile. 🔗panorama.it

Approfondimenti da altre fonti

I funerali di Papa Francesco in diretta | In 400 mila per l'addio: «Un Papa tra la gente». Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore; I funerali di Papa Francesco, tutte le foto della cerimonia; L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Dalle 7 di questa mattina visitabile la tomba di Papa Francesco. Alle 16 arriveranno i Cardinali; Funerali Papa Francesco, le immagini di piazza san Pietro dall'alto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Funerali di Papa Francesco: quando il mondo, per un attimo, si è fermato a piazza San Pietro - Il racconto e le immagini dell'addio al Pontefice. Dai toni solenni in piazza San Pietro alla folla oceanica arrivata da ogni parte del mondo, fino al corteo verso Santa Maria Maggiore ... 🔗vanityfair.it

Funerali papa Francesco, social impazziti per i tre sacerdoti ripresi dalla tv: «Il trio delle meraviglie in Piazza San Pietro: preti o influencer?» - Durante i funerali di Papa Francesco, le telecamere del Tg1 si sono soffermate su tre giovani sacerdoti in Piazza San Pietro. 🔗msn.com

La diretta dei funerali di Papa Francesco, oltre 250mila in piazza. Trump, Zelensky, Meloni e i grandi della terra a San Pietro - Assange tra la folla in piazza San Pietro: “Qui per esprimere gratitudine”. Incontro privato fra il presidente Usa e quello ucraino prima dei funerali, nel pomeriggio si rivedranno ancora. Anche Melon ... 🔗quotidiano.net