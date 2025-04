Manuel Bortuzzo | “Ho denunciato Lulù perché era l’unico modo per tenerla lontana”

Manuel Bortuzzo ha parlato a Verissimo della sua denuncia per stalking nei confronti dell'ex compagna Lulù Selassié: "Era convinta fosse finita tra noi a causa della mia famiglia". Oggi segue un percorso con uno psicologo: "Questa storia mi ha fatto perdere fiducia nell'amore". Leggi su Fanpage.it ha parlato a Verissimo della sua denuncia per stalking nei confronti dell'ex compagnaSelassié: "Era convinta fosse finita tra noi a causa della mia famiglia". Oggi segue un percorso con uno psicologo: "Questa storia mi ha fatto perdere fiducia nell'amore".

