Juve Monza LIVE 2-0 | raddoppia Kolo Muani

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425 La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League. CLICCA QUI PER SEGUIRE . Calcionews24.com - Juve Monza LIVE 2-0: raddoppia Kolo Muani Leggi su Calcionews24.com : sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425 Laaffronta ilnella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League. CLICCA QUI PER SEGUIRE .

TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Raddoppio di Kolo Muani - 33' GOOOOOOOOOOOL DI KOLO MUANI - Grande strappo di Thuram che offre un pallone d'oro a Kolo Muani che si fa perdonare e questa volta non lascia scampo a Turati. E' 2-0 ... 🔗tuttojuve.com

Juventus-Monza LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025 - La diretta LIVE di Juventus-Monza di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it