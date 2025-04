Carlos Augusto a Inter TV | Siamo stanchi ma nessun alibi Col Barcellona abbiamo una grande occasione

Inter, Carlos Augusto, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la RomaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Roma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1, il difensore dei nerazzurri Carlos Augusto ha analizzato così il match. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV.SULLA STANCHEZZA E SUL MATCH – «È chiaro che c’è stanchezza sia fisicamente che mentalmente. Ma non voglio trovare alibi o scuse. Loro hanno una grande squadra, hanno segnato all’inizio e sai, quando sei dietro al marcatore, devi spendere più energie per pareggiare. Non Siamo riusciti a segnare e alle volte succede un po’ per sfortuna, altre per non aver concretizzato le occasioni. Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato e si deve caricare l’energia perché mercoledì tra due giorni abbiamo una partita importantissima». Internews24.com - Carlos Augusto a Inter TV: «Siamo stanchi ma nessun alibi. Col Barcellona abbiamo una grande occasione» Leggi su Internews24.com Il difensore dell’, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Romavenuto nel corso del postpartita diRoma, match del 34° turno di Serie A vinto dai giallorossi per 0 ad 1, il difensore dei nerazzurriha analizzato così il match. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni diTV.SULLA STANCHEZZA E SUL MATCH – «È chiaro che c’è stanchezza sia fisicamente che mentalmente. Ma non voglio trovareo scuse. Loro hanno unasquadra, hanno segnato all’inizio e sai, quando sei dietro al marcatore, devi spendere più energie per pareggiare. Nonriusciti a segnare e alle volte succede un po’ per sfortuna, altre per non aver concretizzato le occasioni. Dobbiamo vedere quello chesbagliato e si deve caricare l’energia perché mercoledì tra due giorniuna partita importantissima».

