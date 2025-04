Doppio incidente sull' autostrada A1 Cinque chilometri di coda in direzione Roma

sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Nel tratto compreso tra Ceprano e Anagni verso Roma, a partire dalle 15.30 si sono registrati 8 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 633 e 7 chilometri a causa di. Romatoday.it - Doppio incidente sull'autostrada A1. Cinque chilometri di coda in direzione Roma Leggi su Romatoday.it Due incidenti nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile,A1 Milano-Napoli. Nel tratto compreso tra Ceprano e Anagni verso, a partire dalle 15.30 si sono registrati 8dia causa di unavvenuto all'altezza del chilometro 633 e 7a causa di.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nicola Monaco, morto a 60 anni in un incidente sull’Autostrada A16: lutto ad Ariano Irpino - Si chiamava Nicola Monaco l'uomo di 60 anni morto in un incidente stradale sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. L'uomo, noto commerciante, era originario di Ariano Irpino: la sua morte ha scosso la comunità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente sull'autostrada Ivrea-Santhià: esce di strada e distrugge la macchina - Incident stradale intorno alle 13,30 di oggi, venerdì 28 febbraio 2025, sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià. Una macchina Mini Cooper è uscita di strada a Settimo Rottaro, poco lontano dall'area di servizio Viverone Sud, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli. Sono intervenuti i... 🔗torinotoday.it

Prigionieri per dodici ore sull’Autostrada del Sole a causa del maxi incidente - Arezzo, 22 febbraio 2025 – I bisonti accendono i fari alti che sembrano aerei pronti al decollo. Fendono la nebbia marciando in colonna sulla Due Mari. A Monte San Savino uscita obbligatoria dall’A1, poi schierati sulla superstrada unica via possibile per raggiungere Arezzo, attraversare via Romana, percorrere il raccordo e arrivare a Battifolle. Autosole tagliata in due, come è stata l’Italia, per dodici lunghe ore. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doppio incidente sull'autostrada A1. Cinque chilometri di coda in direzione Roma; Doppio incidente in autostrada A10: fino a 15 chilometri di coda, traffico paralizzato; Doppio incidente sulla A1: nove chilometri di coda; Doppio incidente in A9, i vigili del fuoco liberano una ferita tagliando il tetto di un’auto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Doppio incidente in autostrada, code sulla A12 e sulla A7 attorno a Genova - L’autostrada A12 è attualmente congestionata a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Monte Giugo, nel tratto compreso tra i caselli di Genova Est e Recco. Sul posto sono ... 🔗msn.com

Doppio incidente in autostrada, code sulla A12 e sulla A7 attorno a Genova - Genova. L’autostrada A12 è attualmente congestionata a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Monte Giugo, nel tratto compreso tra i caselli di Genova Est e Recco. Sul posto sono ... 🔗liguria24.it

Incidente mortale sull’Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne - Incidente nella notte sull’Autostrada A1 all’altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta. 🔗fanpage.it