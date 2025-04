Anticipazionitv.it - Alessandro Zarino parla della sua ex Shaila Gatta e di Lorenzo Spolverato

sono stati menzionati da, ex fidanzato di lei. I due gieffini continuano a farre anche dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello. La ballerina e il modello si sono risentiti di recente, ma la loro storia sembra ancora molto complicata. A gettare nuova luce sulla vicenda è stato l’ex di lei, diventato famoso per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista. Scopriamo cosa ha detto suai microfoni di Non Succederà più.rottura conNel corso dell’intervista,ha ricordato come sia terminata la sua storia con. “La nostra relazione è finita tramite un messaggio”, ha dichiarato, sottolineando come, nonostante il coinvolgimento familiare, non ci sia stato nessun chiarimento successivo.