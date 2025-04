Tragedia Faito de Gregorio | Eventuali colpevoli da magistratura no giustizialismo Ed è scontro

Tragedia del Faito, “la verità e le Eventuali responsabilità le definirà la magistratura nella quale ho massima fiducia“. Firmato Umberto de Gregorio, presidente nonché direttore generale dell’Eav. Scrive proprio così: Eventuali responsabilità. De Gregorio consegna il suo pensiero a Facebook. E non tutti però apprezzano. Da sempre molto attivo sui social, da giorni il manager esterna sul tragico crollo del 17 aprile. “Se qualcuno ha sbagliato pagherà” premette. “Ma le Eventuali responsabilità – ammonisce – vanno ricercate scientificamente e dimostrate giuridicamente”. E ripete il suo mantra, come dall’inizio: “Chi si occupava della funivia lo faceva con dedizione ed amore, sino a prova contraria”.In un crescendo, de Gregorio chiede retoricamente: “Vi sono stati errori, omissioni, superficialità? Vengano fuori, sia fatta giustizia”. Anteprima24.it - Tragedia Faito, de Gregorio: “Eventuali colpevoli da magistratura, no giustizialismo”. Ed è scontro Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiSulladel, “la verità e leresponsabilità le definirà lanella quale ho massima fiducia“. Firmato Umberto de, presidente nonché direttore generale dell’Eav. Scrive proprio così:responsabilità. Deconsegna il suo pensiero a Facebook. E non tutti però apprezzano. Da sempre molto attivo sui social, da giorni il manager esterna sul tragico crollo del 17 aprile. “Se qualcuno ha sbagliato pagherà” premette. “Ma leresponsabilità – ammonisce – vanno ricercate scientificamente e dimostrate giuridicamente”. E ripete il suo mantra, come dall’inizio: “Chi si occupava della funivia lo faceva con dedizione ed amore, sino a prova contraria”.In un crescendo, dechiede retoricamente: “Vi sono stati errori, omissioni, superficialità? Vengano fuori, sia fatta giustizia”.

