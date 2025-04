Sogno Scudetto nelle mani del Napoli un dato fa ben sperare | Non accadeva da 13 anni

Napoli, in caso di vittoria questa sera contro il Torino, potrebbe mettere concretamente nel mirino il Sogno Scudetto: c’è un dato che certifica l’occasione super.La sconfitta dell’Inter contro la Roma ha fatto scattare già l’entusiasmo in casa Napoli: in caso di vittoria (o anche di pareggio) questa sera contro il Torino, la squadra di Antonio Conte staccherebbe in classifica la compagine nerazzurra. Certo, riuscire eventualmente a portare a casa i tre punti darebbe un segnale davvero fortissimo all’Inter e a tutto il campionato di Serie A da parte della squadra partenopea, che ora ha il suo destino nelle proprie mani.La speranza è che la squadra allenata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale riesca a lasciarsi alle spalle anche le mille difficoltà dettate anche dalla situazione indisponibili, con la speranza che entro stasera rientri l’allarme per il febbricitante Giacomo Raspadori (clicca qui per tutte le ultime novità). Spazionapoli.it - Sogno Scudetto nelle mani del Napoli, un dato fa ben sperare: “Non accadeva da 13 anni” Leggi su Spazionapoli.it Il, in caso di vittoria questa sera contro il Torino, potrebbe mettere concretamente nel mirino il: c’è unche certifica l’occasione super.La sconfitta dell’Inter contro la Roma ha fatto scattare già l’entusiasmo in casa: in caso di vittoria (o anche di pareggio) questa sera contro il Torino, la squadra di Antonio Conte staccherebbe in classifica la compagine nerazzurra. Certo, riuscire eventualmente a portare a casa i tre punti darebbe un segnale davvero fortissimo all’Inter e a tutto il campionato di Serie A da parte della squadra partenopea, che ora ha il suo destinoproprie.La speranza è che la squadra allenata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale riesca a lasciarsi alle spalle anche le mille difficoltà dettate anche dalla situazione indisponibili, con la speranza che entro stasera rientri l’allarme per il febbricitante Giacomo Raspadori (clicca qui per tutte le ultime novità).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, sogno scudetto e città in delirio: «Tutto è nelle mani degli azzurri» - Napoli, sogno scudetto e città in delirio: «Tutto è nelle mani degli azzurri»"> Un urlo lungo 230 chilometri, da Monza a Bologna, passando per ogni quartiere di Napoli. Il gol di McTominay, seguito a distanza ravvicinata da quello di Orsolini, ha acceso una città intera. Il Napoli è tornato in vetta alla classifica e i tifosi ora credono al sogno chiamato scudetto. Cinque partite e quindici punti separano la squadra di Antonio Conte dalla gloria. 🔗napolipiu.com

Il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa, lo scudetto è diventato un sogno ad occhi aperti (Tmw) - La corsa al titolo è diventata ormai a tre, con Inter, Napoli e Atalanta che inseguono lo scudetto; molto probabile che il club vincitore della Serie A si decida nelle ultime giornate, se non all’ultima. Lotta a tre per lo scudetto: il Napoli di oggi è più consapevole di sei mesi fa Il giornalista Luca Marchetti su Tuttomercatoweb scrive: “Più nel vivo di così non si può. Generalmente si dice che i campionati si decidono in primavera, stavolta evidentemente la primavera potrebbe sempre tardare, visto che difficilmente ci sarà qualcosa di deciso, da qui a breve. 🔗ilnapolista.it

A Napoli tutti uniti per credere nel sogno scudetto - Gruppo Napoli tutto unito per combattere fino alla fine per il sogno scudetto. A Napoli mister Conte giocatori e staff fanno creato un gruppo straordinario … L'articolo A Napoli tutti uniti per credere nel sogno scudetto proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Ne parlano su altre fonti

Napoli-Torino, Lobotka sullo scudetto: «Possiamo sognare, è tutto nelle nostre mani»; Napoli-Torino, Lobotka sullo scudetto: «Possiamo sognare, è tutto nelle nostre mani»; Lobotka parla da leader: “Il sogno Scudetto è tutto nelle nostre mani”; Napoli, la tregua scudetto: unità e silenzio per inseguire il sogno tricolore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, sogno scudetto e città in delirio: «Tutto è nelle mani degli azzurri» - Un urlo lungo 230 chilometri, da Monza a Bologna, passando per ogni quartiere di Napoli. Il gol di McTominay, seguito a distanza ravvicinata da quello di Orsolini, ha acceso una città intera. Il Napol ... 🔗napolipiu.com

Napoli-Torino, Lobotka sullo scudetto: «Possiamo sognare, è tutto nelle nostre mani» - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Crc. Lo slovacco, al centro del progetto tecnico di Antonio Conte e ... 🔗msn.com

Napoli, lo scudetto è nelle tue mani - La vittoria del Bologna sull’Inter è un segnale, un varco aperto verso il quarto scudetto della storia azzurra ... 🔗ilroma.net