Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 28 aprile, Marta nel mirino: il pericolo si avvicina

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, Agata scopre il piano di Carmelo, il mistero di Rita coinvolge anche Odile: ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani. Il9 torna domani lunedì 28con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Mimmo decide di affrontare suo padre, Marcello indaga sul bozzetto di Botteri. La puntata in onda oggi sarebbe dovuta andare in onda giovedì 24ma è slittata per dare spazio alle celebrazioni in onore di Papa Francesco. Nell'episodio precedente Irene, decisa a fare chiarezza, informa Roberto e Marcello su quanto ha scoperto riguardo a Rita. Più tardi, l'incontro casuale con Lucia Giorgi, la capocommessa della GMM, alimenta ancora .