Trasporto pubblico locale Ricciardi Lega | Mastella intervenga per risolvere i problemi ai dipendenti

Trasporto pubblico locale non accettiamo lezioni da chi invece che badare agli interessi della comunità ha pensato a sistemare da Trotta i propri familiari. Siamo al deragliamento della moralità". Così Rosario Ricciardi, dirigente provinciale della Lega Salvini Premier."In alcuni momenti il silenzio sarebbe d'obbligo, invece la presunzione porta spesso fuori strada. Una volta la politica, quella con la P maiuscola, evitava a chi era in conflitto d'interessi di intervenire, lo proteggeva, oggi invece capita tutto il contrario. Accade che un assessore interviene a difesa, d'ufficio, dell'azienda dove lavora un proprio congiunto, accade che un assessore noncurante delle posizioni espresse dai sindacati e da diverse forze politiche difenda a spada tratta la società che gestisce il Trasporto pubblico locale dove lavora un proprio familiare, accade che un assessore pur di tutelare la società dove è assunto un consanguineo dica tutto e il contrario di tutto.

