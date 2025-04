Golf DP World Tour | Marco Penge festeggia il primo titolo sesto Molinari

World Tour e dal China Tour al Blackstone Course, si è concluso con la vittoria di Marco Penge. L'inglese ha concluso il torneo, in scena sull'isola di Hainan, con uno score di 271 (68 71 65 67, -17). Il britannico ha avuto la meglio sullo statunitense Sen Crocker e sul norvegese Kristoffer Reitan, secondi a quota 274 (-14). Marco Penge ha iniziato la sua prova con un bogey, seguito da sette birdie. L'inglese ha poi firmato un altro bogey nell'arco di nove buche. Penge ha poi allungato, concludendo in par le ultime quattro. La vittoria dell'Hainan Classic si unisce al palmares del britannico, che vantava due successi sul Challenge Tour e una sul PGA EuroPro Tour.Edoardo Molinari – Foto FIGsesto POSTO PER MolinariLa quarta posizione è andata a Rasmus Neergaard-Petersen, talento danese autore di un positivo 275 (-13), mentre è stato il francese Martin Couvra a chiudere la top cinque con 276 (-12).

