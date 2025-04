Inclusione è argomento da salotto Emanuele Franz si incatena alla gogna

Inclusione un argomento da salotto, che esiste solo sulla carta, ma non nella pratica". Sono queste le parole usate dal filosofo moggese Emanuele Franz per giustificare il gesto forte appena condiviso. Il 43enne, autore di "Io nego - pensieri di un filosofo davanti al Covid", ha deciso di incatenarsi a una berlina con una gogna stretta su collo e mani, in segno di protesta contro le ipocrisie del mondo e dei potenti, che a suo dire si riempiono la bocca di grandi concetti senza poi concretizzarli, abbandonando ed emarginando persone con neurodivergenze. Il filosofo e saggista non è nuovo a dimostrazioni provocatorie di questo genere. Quasi 3 anni fa ha vissuto un periodo abitando all'interno di un cassonetto dell'immondizia, trasformato in curiosa dimora, condividendo con i suoi follower pensieri filosofici sulla condizione umana nell'epoca contemporanea. Iltempo.it - "Inclusione è argomento da salotto". Emanuele Franz si incatena alla gogna Leggi su Iltempo.it La storia si ripete: "La mia vuole essere una cruda rappresentazione della società che fa dell'unda, che esiste solo sulla carta, ma non nella pratica". Sono queste le parole usate dal filosofo moggeseper giustificare il gesto forte appena condiviso. Il 43enne, autore di "Io nego - pensieri di un filosofo davanti al Covid", ha deciso dirsi a una berlina con unastretta su collo e mani, in segno di protesta contro le ipocrisie del mondo e dei potenti, che a suo dire si riempiono la bocca di grandi concetti senza poi concretizzarli, abbandonando ed emarginando persone con neurodivergenze. Il filosofo e saggista non è nuovo a dimostrazioni provocatorie di questo genere. Quasi 3 anni fa ha vissuto un periodo abitando all'interno di un cassonetto dell'immondizia, trasformato in curiosa dimora, condividendo con i suoi follower pensieri filosofici sulla condizione umana nell'epoca contemporanea.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Galleria Vittorio Emanuele: finalmente i lavori anche in via Silvio Pellico, “lato oscuro” del Salotto - Milano – Qualcuno, qualche anno fa, parafrasando il celebre titolo dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side of The Moon”, ha ribattezzato via Silvio Pellico “il lato oscuro” della Galleria Vittorio Emanuele II. Sì, perché se nel Salotto dei milanesi spiccano le vetrine, le luci, i bei locali, la gente, i tanti turisti, nella strada retrostante regna il degrado urbano da tantissimi anni: asfalto ammalorato, marciapiedi manomessi, arredo urbano vetusto. 🔗ilgiorno.it

Agguato nel cuore di Napoli: ucciso Emanuele Durante - Erano da poco passate le 18:00 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di spari in via Santa Teresa degli Scalzi. Ad essere colpito un ragazzo di circa 20 anni, lasciato da ignoti nell’ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di... 🔗napolitoday.it

L'amore tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal - Dopo la separazione, il principe ritrova la felicità accanto alla modella Leggi tutto Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: una nuova storia d’amore su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Si incatena alla gogna per protesta contro la discriminazione delle diversità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online