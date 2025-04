Udinese-Bologna il pronostico di Serie A | combo succosa idea 1 tempo

Serie A, nel quale la maggior parte del programma si sta svolgendo oggi. Tra le tre sfide che si disputeranno domani due andranno in scena alle ore 20.45, mentre alle 18 ci sarà invece un interessante Udinese-Bologna, che si svolgerà nella cornice del Bluenergy Stadium.Padroni di casa che nelle ultime settimane hanno subito una netta flessione e stanno vivendo un momento decisamente negativo. Dopo un periodo di ottimi risultati, nelle ultime cinque partite sono arrivate altrettante sconfitte, di cui l’ultima nello scontro diretto con il Torino. Per sperare di riuscire a chiudere il campionato al 10° posto, l’Udinese dovrà dunque cambiare velocemente marcia ed una prestazione di alto livello con i felsinei darebbe una grande iniezione di fiducia. Sololaroma.it - Udinese-Bologna, il pronostico di Serie A: combo succosa, idea 1° tempo Leggi su Sololaroma.it Sarà la giornata di lunedì 28 aprile, a chiudere il 34° turno diA, nel quale la maggior parte del programma si sta svolgendo oggi. Tra le tre sfide che si disputeranno domani due andranno in scena alle ore 20.45, mentre alle 18 ci sarà invece un interessante, che si svolgerà nella cornice del Bluenergy Stadium.Padroni di casa che nelle ultime settimane hanno subito una netta flessione e stanno vivendo un momento decisamente negativo. Dopo un periodo di ottimi risultati, nelle ultime cinque partite sono arrivate altrettante sconfitte, di cui l’ultima nello scontro diretto con il Torino. Per sperare di riuscire a chiudere il campionato al 10° posto, l’dovrà dunque cambiare velocemente marcia ed una prestazione di alto livello con i felsinei darebbe una grande iniezione di fiducia.

