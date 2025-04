Carlos Augusto | Inter no alibi! Vediamo dove abbiamo sbagliato

Carlos Augusto dopo Inter-Roma, ha provato a dare una spiegazione al momento della squadra nerazzurra. Ne ha parlato in un'Intervista realizzata da Inter TV. ALTRA CADUTA – Carlos Augusto ha parlato così dopo la partita persa a San Siro: «È chiaro che c'è stanchezza sia fisicamente che mentalmente. Ma non voglio trovare alibi o scuse. Loro hanno una grande squadra, hanno segnato all'inizio e sai, quando sei dietro al marcatore, devi spendere più energie per pareggiare. Non siamo riusciti a segnare e alle volte succede un po' per sfortuna, altre per non aver concretizzato le occasioni. Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato e si deve caricare l'energia perché mercoledì tra due giorni abbiamo una partita importantissima. Il nostro è un gruppo talmente d'esperienza che anche se siamo sotto di marcatura, abbiamo la qualità di provare a pareggiare o a rimontare la partita».

