Fiorentina batte l’Empoli 2-1 di rimessa Come contro le grandi Rischia nel finale ma ci pensa De Gea Pagelle

FIRENZE – Ha colto l'Empoli d'infilata, la Fiorentina. Due gol in ripartenza (Adli prima, Mandragora poi con una strabiliante rovesciata che colpisce il palo e va dentro), Come contro le grandi cadute al Franchi: Inter, Juve, Atalanta. Partita d'attesa e pronti a sfruttare l'occasione propizia. Così ha fatto contro un Empoli che D'Aversa ha schierato.

