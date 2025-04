Mancini | Soulé? Sapevamo le sue qualità ci ha messo un po’ ad ambientarsi ma ora sta mostrando il suo valore

Mancini: «Fatto qualcosa di unico. Soulé? Sapevamo le qualità» - Mancini ha parlato a DAZN nel post partita di Inter-Roma, partita finita 0-1 a favore dei giallorossi. Le sue parole nel commentare il risultato. AVANTI – Queste le parole di Gianluca Mancini: «Sapevamo delle sue qualità, poi ci sono stati dei cambiamenti, non è facile abituarsi ad una grande piazza. Ma col mister si sta abituando, sono felice perché sta aiutando la squadra. Ranieri? Pensiamo a queste partite che sono importanti per rimanere attaccati a questo treno, abbiamo fatto qualcosa di unico perché a gennaio avevamo 23 punti. 🔗inter-news.it

