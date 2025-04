Con il ritiro a Roma si è ritrovato l’idillio tra Benatia e De Zerbi L’Equipe

Zerbi le recenti settimane alla guida del Marsiglia sono state giorni tutt’altro che semplici. Nonostante una classifica che vede la formazione francese in piena corsa per un posto alla prossima Champions League, le ultime prestazioni offerte dall’OM hanno suscitato il malcontento dei tifosi e qualche frattura all’interno dello spogliatoio.Il Marsiglia ha infatti perso 3 delle ultime 5 partite di Ligue 1, portandosi al quarto posto a pari punti con il Monaco (55), in attesa della partita di questa sera contro il Brest.De Zerbi porta il Marsiglia in Italia per ritrovare serenitàDopo gli ultimi risultati della propria squadra, e un ambiente che stava diventando troppo rumoroso, l’allenatore italiano ha deciso con l’appoggio del club e della dirigenza, di partire con i giocatori per un ritiro in Italia lontani dalle voci e dall’umore della piazza. Ilnapolista.it - Con il ritiro a Roma si è ritrovato l’idillio tra Benatia e De Zerbi (L’Equipe) Leggi su Ilnapolista.it Per Roberto Dele recenti settimane alla guida del Marsiglia sono state giorni tutt’altro che semplici. Nonostante una classifica che vede la formazione francese in piena corsa per un posto alla prossima Champions League, le ultime prestazioni offerte dall’OM hanno suscitato il malcontento dei tifosi e qualche frattura all’interno dello spogliatoio.Il Marsiglia ha infatti perso 3 delle ultime 5 partite di Ligue 1, portandosi al quarto posto a pari punti con il Monaco (55), in attesa della partita di questa sera contro il Brest.Deporta il Marsiglia in Italia per ritrovare serenitàDopo gli ultimi risultati della propria squadra, e un ambiente che stava diventando troppo rumoroso, l’allenatore italiano ha deciso con l’appoggio del club e della dirigenza, di partire con i giocatori per unin Italia lontani dalle voci e dall’umore della piazza.

Su questo argomento da altre fonti

Roma, Hummels annuncia il ritiro a fine stagione - Mats Hummels ha annunciato il suo addio al calcio al termine della stagione. “Sono molto emozionato. Adesso arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo oltre 18 anni e le tante cose che il calcio mi ha dato, questa estate terminerò la mia carriera” ha raccontato il difensore tedesco in un video sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Hummels (@aussenrist15) “Quando vedo tutto ciò, so quanto questo viaggio, questo percorso abbia significato per me. 🔗lapresse.it

Roma, ritrovato in una valigia il corpo della 22enne scomparsa: fermato il fidanzato - Roma, 2 aprile 2025- Il corpo di Ilaria Sula, la ventiduenne scomparsa il 25 marzo dalla sua abitazione a Furio Camillo e che da giorni veniva ricercata senza sosta, , è stato rinvenuto in una valigia, in una zona boschiva, in fondo a un dirupo vicino al Comune di Poli. Il fidanzato è attualmente in stato di fermo. I pubblici ministeri della procura di Roma, guidati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno interrogando il giovane, un filippino di 23 anni. 🔗ilfaroonline.it

Benevento, finisce in anticipo il ritiro di Roma: oggi la squadra in città, sabato la conferenza stampa di Pazienza - Tempo di lettura: < 1 minutoNon si chiuderà sabato ma oggi con due giorni di anticipo il ritiro che il Benevento stava effettuando al Mancini Park Hotel di Roma. Dopo la seduta di questa mattina la comitiva si metterà in viaggio verso il Sannio dove completerà la preparazione in vista della delicata gara di domenica 2 marzo contro il Sorrento al ‘Ciro Vigorito’. Inoltre, la società giallorossa ha reso noto che “sabato 1° marzo alle ore 12:30, si terrà la conferenza di mister Michele Pazienza presso la sala stampa “Marco Santamaria” dello stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento, in occasione ... 🔗anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Con il ritiro a Roma si è ritrovato l’idillio tra Benatia e De Zerbi (L’Equipe). 🔗Cosa riportano altre fonti

De Zerbi e il ritiro a Roma col Marsiglia che sconvolge la Francia: potrà costare fino a un milione di euro - per il famoso ritiro. A Roma, tra l’hotel Cavalieri Hilton e il Riano Athletic Center, trenta chilometri a nord della capitale. «Io e il club abbiamo pensato di fare tutto il possibile per ... 🔗corriere.it

Roma, sorpresa nel ritiro: Blanco incontra Dybala - Nel mezzo, allenamento a Trigoria agli ordini di Mourinho. E pure una sorpresa molto gradita. La sorpresa nel ritiro della Roma Ecco, a proposito di Notti in Bianco: è un modo di dire, ma allo stesso ... 🔗dazn.com

Roma, Dybala: "Punto a tornare per il ritiro, il tempo è dalla mia parte. Allenatore? Mi fido dei Friedkin" - La Roma ha perso Paulo Dybala ... mi aiuterà a recuperare il meglio possibile per iniziare già il prossimo ritiro". Queste le altre dichiarazioni: Una giornata diversa, con emozioni speciali. 🔗calciomercato.com